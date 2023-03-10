اتفرج- انت الان تتابع خبر فرح حسن شاكوش .. اتفرج قاعة ولا في الأحلام بمشاركة نجوم الفن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل مغني المهرجانات حسن شاكوش استعدادته خلال الساعات الماضية لحفل زفافة الذي سوف يقام اليوم الجمعة الموافق العاشر من شهر رمضان لعام 2023،ويقام حفل زفاف حسن شاكوش على فتاة من خارج الوسط الفني، في أحد أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وسوف يشارك في حفل زواج مغني المهرجانات المشهور عدد كبير من فنانني مصر وفي مقدمتهم حمو بيكا وعمر كمال

يشار إلي أن أن مؤدي المهرجانات، قال إنه يتمنى تقديم ديو غنائي مع الكثير من النجمات، وأنه يرى فكرة الفيديوهات الغنائية فكرة ناجحة..