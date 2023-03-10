اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. لاميتا فرنجية لبست أضيق فستان عندها في هذا الظهور المثير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خضعت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية لجلسة تصوير في الساعات الماضية وقامت بنشر​، صور جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال تواجدها في مكان مكا ، مرتدية فستان من اللون الأوف وايت المكشوف من منطقة الصدر والبطن والأجل والضيق للغاية مع نظارة شمسية بطريقة أثار اعجاب جمهورها في كل مكان، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها، معلقة قائلة فتاة الصيف.

وعلق جمهورها على الصور مثل نحن نختلف حتي في ادق التفاصيل

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