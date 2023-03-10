اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. سارة سلامة تفاجئ الجميع بـ”نيو لوك” جذاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة سارة سلامة بنشر مجموعة من الصور الجديدة من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور ” انستجرام “.وظهرت سارة سلامة خلال تواجدها في مكان ما وهي ترتدي جاكت جلد من اللون الأوف وايت، أما من الناحية الجمالية علي المكياج الكثير واستخدام احمر الشفاه مع ترك شعرها علي الأكتاف والظهر، بطريقة أثار اعجاب جمهورها، معلقة صباح الخير.

وحظيت الصور علي الكثير من التعليقات مثل العشق الجمال – عسل اوي، أنت كل يوم بتحلوي أوي يا فنانة

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