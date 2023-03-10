اتفرج- انت الان تتابع خبر رد والد حسام حبيب على انفصال نجله عن شيرين عبد الوهاب.. مفاجأة للجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب بالرد على الأنباء التي انتشرت حول انفصال نجله عن زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد الكثير من المشاكل التي حدثت بينهم في الفترة الأخيرة الماضية.

سبب اختفاء شيرين عبد الوهاب عن الأضواء

ورد والد حسام حبيب خلال العديد من التصريحات الصحفية، قائلاً “لا أعلم أي شيء عن انفصال حسام وشيرين عبد الوهاب“، وبخصوص هذا الأمر لغت الفنانة شيرين في الساعات الأخيرة الماضية متابعة زوجها من خلال موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام، ولم يقوم حسام بإلغاء متابعتها على إنستجرام وما زال محتفظ بالمتابعة.

وتسبب غياب شيرين عبد الوهاب في تفاعل الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي استغراب كل محبيها، وجاء السؤال حول السبب الأساسي وراء اختفائها، وبشكل خاص بعد فترة وأشهر من عودتها إلى طليقها السابق الفنان حسام حبيب، وكتبت شيرين آخر رسالة لها على السوشيال ميديا ووجهت حديثها للفنانة نوال الزغبي قائلة “شكراً جداً إنك دائما فاكراني في مشاكلي دي مكنتش بسأل عليكي بس عايزة أقولك إني بحبك أوي وأغنيتك الجديدة تجنن وفعلا يا نعيش لنفسنا يا بلاش.. نوال الزغبي”.

وسبقتها رسالة أخرى، وجهتها للفنانة منة شلبي، قالت فيها: “كل سنة وانتي دهري وأختي اللي أمي ماجبتهاش.. ربنا يخليكي ليا منة شلبي”.