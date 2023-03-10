رد والد حسام حبيب على انفصال نجله عن شيرين عبد الوهاب.. مفاجأة للجميع

رياض - احمد صلاح - قام حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب بالرد على الأنباء التي انتشرت حول انفصال نجله عن زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد الكثير من المشاكل التي حدثت بينهم في الفترة الأخيرة الماضية.
رد والد حسام حبيب على انفصال نجله عن شيرين عبد الوهاب
سبب اختفاء شيرين عبد الوهاب عن الأضواء
وتسبب غياب شيرين عبد الوهاب في تفاعل الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي استغراب كل محبيها، وجاء السؤال حول السبب الأساسي وراء اختفائها، وبشكل خاص بعد فترة وأشهر من عودتها إلى طليقها السابق الفنان حسام حبيب، وكتبت شيرين آخر رسالة لها على السوشيال ميديا ووجهت حديثها للفنانة نوال الزغبي قائلة “شكراً جداً إنك دائما فاكراني في مشاكلي دي مكنتش بسأل عليكي بس عايزة أقولك إني بحبك أوي وأغنيتك الجديدة تجنن وفعلا يا نعيش لنفسنا يا بلاش.. نوال الزغبي”.
وسبقتها رسالة أخرى، وجهتها للفنانة منة شلبي، قالت فيها: “كل سنة وانتي دهري وأختي اللي أمي ماجبتهاش.. ربنا يخليكي ليا منة شلبي”.