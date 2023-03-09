اتفرج- انت الان تتابع خبر نقص الهيموجلوبين.. معلومات خطيرة عن مرض شيرين الطحان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - على مدار الأيام القليلة الماضية، تصدر اسم الفنانة شيرين الطحان، محرك البحث جوجل وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

وقد أعلنت الفنانة شيرين الطحان إصابتها بجلطة استدعت حجزها في العناية المركزة، إلى جانب معانتها من مشكلة في القلب والرئة، وأكدت أن أن مستوى الصفائح الدموية لديها سيء ولذلك كان لا بد من نقل دم وبوتاسيوم إليها، وتم نقل البوتاسيوم، ومن المقرر أن يتم نقل الدم بعد إجراء تحاليل معينة.

مرض شيرين الطحان

يُذكر أن مرض هيموجلوبين الدم له أعراض تختلف حسب شدة المرض، ومن أبرز أعراضه الضعف والصداع وبرودة الأطراف والدوخة والشعور بألم في الصدر واضطراب نبضات القلب وشحوب الجلد وعدم القدرة على التنفس بصورة طبيعية.

وهناك عدة عوامل تزيد من مخاطر الإصابة بالمرض وهي اضطرابات الأمعاء لتأثيرها على امتصاص الأمعاء الدقيقة للعناصر المغذية، ومن أمثلتها داء كرون والداء البطني.

كما أن عدم احتواء النظام الغذائي على الحديد وفيتامين B-12 والفولات والنحاس، يزيد من فرص الإصابة بفقر الدم، إلى جانب الحيض وما يسببه من فقدان خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى الحمل وما يؤدي إلى عدم تناول حمض الفوليك والحديد.