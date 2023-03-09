اتفرج- انت الان تتابع خبر أغنية ممنوعة من العرض سبب تصدر الزعيم “عادل امام” للتريند والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دائما يتصدر الزعيم عادل إمام الترند بأخباره المثيرة للجدل خاصة وفاة عادل إمام الشائعة التي تطارده بين الحين والأخر حتي يخرج بنفسه مع وسائل الإعلام لينفي خبر وفاته وأنه مازال يعيش بحالة صحية جيدة .

يعود سبب تصدر عادل إمام الترند إلي المطرب الشعبي أحمد عدوية حيث كان من المفترض أن يقدم عدوية أغنيه جديده من أغانيه الشعبية في فترة الثمانينات ولكن الرقابة رفضتها ، وظهر فيديو للزعيم عادل إمام خلال صعوده على المسرح، وأوضح قصة أغنية ممنوعة من الطرح للفنان أحمد عدوية.

وقال الزعيم :” عدوية كان حزيناً لمنع الرقابة أغنيته ومرة كنت في الاستوديو، وكان أحمد عدوية موجود، لأنه كان مفروض يعمل غنوة في الفيلم الجديد اللي بعمله، فلقيته زعلان متضايق قولت له مالك زعلان ليه يا أحمد؟ قال عشان كنت عامل أغنية والرقابة موافقتش”، معلقا :” مش فاهم ليه الرقابة منعتها” .

أخر أعمال الفنان الكبير عادل إمام

ويعد فيلم “زهايمر” منذ 13 عام هو أخر عمل سينمائي لعادل إمام أما في الشاشة الدراما كان أخر أعماله مسلسل ” فلانتينو” منذ 3 سنوات ثم لاقحت بعد ذلك الشائعات عادل إمام ما بين إصابة بالزهايمر ووفاة عادل إمام .