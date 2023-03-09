اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين عبد العزيز تشوق الجمهور بالعباية السوداء المفتوحة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تصوير أحداث ومشاهد مسلسل ضرب نار في الفترة الحالية الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم القادم.وقامت ياسمين عبد العزيز بتصوير مشهد خارجي في منطقة شوارع شبرا مصر، حيث ظهرت ترتدي عباية من اللون الأسود وتقوم بالركض وراء شئ ما وذلك وسط حضور عدد كبير من أهالي المنطقة.

ويعتبر مسلسل ضرب نار هو العمل الثاني الذي يجمع الفنانة المصرية مع زوجها الفنان أحمد العوضي بالإضافة إلي عدد كبير من النجوم أبرزهم ماجد المصري، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى

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