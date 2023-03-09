اتفرج- انت الان تتابع خبر حلا شيحة بتفرفش قبل رمضان بصورة بدون “اي حاجة”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تستمر الفنانة المصرية حلا شيحة بالتزام الصمت، فيما يخص مسألة انفصالها عن زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود أم لا، وتواصل نشر بعض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بها بدون حجاب عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

حلا شيحة تنشر صور جديدة لها بدون حجاب

في الساعات القليلة الماضية ، نشرت حلا شيحة صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكانت تظهر بابتسامة كبيرة بدون حجاب ، الأمر الذي أثار الكثير الجدل بين المعجبين على صفحتها، فالبعض مؤيدين و البعض الأخر معارضين لما تفعله.

حلا شيحة تحذف جميع صورها مع زوجها

حيرت حلا شيحة متابعيها، بعد قيامها بحذف كل الصور التي تجمعها بزوجها الداعية معز مسعود، مع وجود أنباء بانفصالهما، لكن لم يقوم الطرفين بعد بتأكيد أو نفي الخبر.