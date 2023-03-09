اتفرج- انت الان تتابع خبر ملكة جمال.. درة تتألق وتبهر متابعيها في أحدث ظهور من بيروت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها من العاصمة اللبنانية بيروت، بإطلالة مميزة.حيث نشرت درة من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها مرتدية فستانًا باللونين الأبيض والأسود وبأكمام شفافة، ووضعت مكياج ثقيل وجريء، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (الجميلة التونسية)، (بقلاوة)، (أشيك واحدة في مصر)، (يعني الجمال كله)، (اجمل امرأة بالعالم)، (درة الشرق)، (جمالك غير اي جمال).

مسلسل درة

يُذكر أن الفنانة درة ستشارك في موسم رمضان المُقبل من خلال بطولتها لمسلسل “الأجهر” والذي تشترك فيه مع عدد من النجوم.

مسلسل الأجهر بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج ياسر سامي.