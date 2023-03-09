اتفرج- انت الان تتابع خبر صديق المخرج أحمد ثروت يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة للجمهور: ادعوله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف صديق المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان أحمد ثروت، تطورات حالته الصحية التي استدعت سفره للخارج من أجل العلاج.حيث كتب صديق أحمد ثروت عبر حسابه بموقع فيس بوك: “من فترة كنت كتبت على قصة الضغط العصبي وإن مافيش حاجة مستهلة وده كان بسبب حبيبي وصديقي أحمد ثروت اللي عنده 31 ولا 32 عاما وهو عنده شركة في مجال الدعاية والإعلان”.

وأضاف: “زميل صنعة زي ما بيقولوا ومن شوية ضغط في الشغل في خلال السنوات اللي فاتت جات له جلطة في عينه الشمال والحمد لله بتتحسن لكن تطور الموضوع اكتر وجه له مرض في الاعصاب نادر اوي اوي اسمه “متلازمة الميلر فيشر” وده مرض بيجي ١٪؜ في المليون بيخلي الجهاز المناعي يهاجم الجهاز العصبي وحاليا مأثر على رجله الشمال تماما واليمين بنسبة ٥٠٪؜ زي ما أحمد قال لي”.

صديق أحمد ثروت: عزيمته في حتة تانية

وتابع: “الحمد الله عزيمة أحمد في حتة تانية خالص وبيهزر وبيضحك ومؤمن ومبسوط ان ربنا اختصه.. بس النهارده يوم مهم جداً. أحمد سافر لألمانيا علشان المرض ده محتاج مركز متخصص لعلاجه والنهارده هيسحبوا عينه مياه من المخ علشان يحددوا الموضوع اكتر ويحطوا بروتوكول للعلاج بإذن الله”.

واختتم: “بناء علي نتيجة النهارده هيتحدد حاجات كتير اوي .. فضلا وليس امراً ندعي لأحمد لعلكم اقرب الي الله انه يشفيه ويهون عليه ويربط علي ابوه الخلوق الجميل Mohamed Sarwat و أمه و اخته وخطيبته”.