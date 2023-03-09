انت الان تتابع خبر كواليس ضرب نار.. أحمد العوضي يترك موقع التصوير لمصافحة سيدة (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص الفنان أحمد العوضي، على تلبية طلب إحدى السيدات التي طلبت التقاط الصور معه، خلال تصوير مشاهده في مسلسل “ضرب نار” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.حيث نشر “العوضي” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو ظهر فيه وهو يصافح السيدة، وأرفق معه التعليق التالي: “”امي ندهت عليا سبت التصوير ورحتلها، وكان احلي استقبال من ام مصرية طيبة، ربنا يديكي الصحة ويباركلك يا ست الكل”.

الفيديو من هنا.

مسلسل ضرب نار لـ أحمد العوضي

يُذكر أن مسلسل ضرب نار للفنان أحمد العوضي، هو ثالث تعاون بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

مسلسل “ضرب نار” بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إيمان السيد، بدرية طلبة، إسراء رخا، أحمد غزي، تامر مجدي، تيسير عبد العزيز، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.