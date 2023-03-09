اتفرج- انت الان تتابع خبر شكله جامد.. رامز جلال يكشف عن اسم برنامج مقالبه في رمضان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك الفنان رامز جلال، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، اسم برنامج المقالب المقرر عرضه في رمضان 2023.حيث نشر “رامز” من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، الملصق الدعائي لبرنامجه الجديد والذي يحمل اسم “رامز نيفرإند”، وظهر فيه راكبًا على ظهر ثور، ومرتديًا بدلة ذهبية لامعة وصبغ شعره بنفس اللون، وأرفق مع الصورة التعليق التالي: “بسم الله توكلنا على الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير، ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وإنتو طيبين. بعون الله رامز نيفرإند في رمضان على MBC مصر والله المستعان”.

فيلم رامز جلال

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمه الفنان رامز جلال هو فيلم “أخي فوق الشجرة” والذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.

يشترك في بطولة فيلم أخي فوق الشجرة كلًا من رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، ويزو، حمدي المرغني، محمد ثروت، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.