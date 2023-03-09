اتفرج- انت الان تتابع خبر هالة صدقي توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ بعد حفل تكريم هاني شنودة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة هالة صدقي على توجيه رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة، والذي أُقيم مساء أمس على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض.ونشرت هالة صدقي من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة تجمعها مع النجوم الذين شاركوا في حفل أمس، وأرفقت معها التعليق التالي: “كل الحب والتقدير والإحترام والعرفان بالفن المصري أرسلته أمس أهل وجمهور المملكة السعودية في تكريم رمز مصري هو الموسيقار هاني شنودة الذي أثر في وجداننا واكتشف الكثير من النجوم”.

هالة صدقي عن حفل تكريم هاني شنودة: كان مليان حب

وأضافت: “شكر خاص لسمو الملك وولي العهد على هذه الفترة المستنيرة، ينطلقوا بالسعودية إلى مكان أعلى بالثقافة والفن، وأخيرا السيد المستشار تركي آل شيخ صاحب فكرة هذا الحفل الرائع الذي كان مليئ بالحب للشعب والجمهور والتاريخ الفني المصري، وأخيرا أشكر جمهور السعودية الأصيل على هذا الكم من الحب والاحترام في حفلة مصرية خالصة”.