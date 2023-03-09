اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. حلا شيحة توجه رسالة غامضة عبر انستجرام : لا تخف من إعادة ترتيب حياتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة حلا شيحة رسالة غامضة عبر خاصية الأستوري بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.قالت حلا شيحة في رسالتها التي لم تكشف عن الشخص الذي توجها له ” لا تخف من إعادة ترتيب حياتك، انت لا تبدأ من جديد، انت تبدأ وليدك الخبرة”.

يذكر أنه هناك الكثير من المعلومات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا تشير إلي أن الفنانة المصري قد انفصلت عن الداعية معز مسعود خلال الساعات الماضية بعد ظهورها بدون حجاب وحذف جميع صورها.