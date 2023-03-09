انت الان تتابع خبر مواعيد مسلسلات رمضان 2023 .. شوف القائمة الكاملة من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -تسأل الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 9 مارس 2023، عبر محرك البحث الأشهر في العالم جوجل حول مواعيد مسلسلات رمضان 2023.في هذا السياق تقوم قنوات dmc المصرية بتقديم مجموعة من الأعمال الدرامية خلال الشهر الكريم، حيث كشف على مدار الأيام الماضية عن مواعيد مسلسلات رمضان 2023، التي سوف نقوم بالكشف عنها في التقرير التالي

مواعيد مسلسلات رمضان 2023:

لم يتم الكشف عن مواعيد العرض حتى كتابة هذه السطور، وسنحرص على نشرها فور الإعلان عنها.

مسلسلات DMC رمضان 2023:

1- جعفر العمدة يشارك في بطولته محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي.

2- مسلسل “تحت الوصاية” يشارك في بطولته منى زكي، نسرين أمين، رشدي الشامي، دياب، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير، ومن تأليف خالد وشيرين دياب

3- علاقة مشروعة يشارك في بطولته ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، ومن تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

4- الصفارة يشراك في بطولته أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة.

5- سوق الكانتو بشارك في بطولته أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس.

6- رسالة الإمام يشارك في بطولته خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، سلمى أبو ضيف.