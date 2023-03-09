اتفرج- انت الان تتابع خبر في بث مباشر .. ملكة جمال مصر تقوم بفعل لا يصدق أمام الكاميرا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت ملكة جمال مصر هاجر محمد، بتصرف جرئ على الهواء مباشرة خلال استضافتها برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، الذي تقدمه الإعلامية نهاد سمير، صباح اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر مارس لعام 2023.وأقدمت ملكة جمال مصر على مسح المساحيق والمكياج الخاص بها، وذلك بعدما قامت المذيعة بسؤالها قائلةً “تقدري تمسحي الـ ميك أب على الهواء” لترد هاجر محمد قائلةً ” نا ببقي أحلي بكتير من غير ميك أب”

وتحدثت هاجر محمد حول أصعب موقف تعرضت له في مسابقة ملكة جمال مصر حيث أنها أردفت أصعب مرحلة بالنسبة لي كانت فى الفاينال.. وكنت بعيط وهي النتيجة فى إيدهم.