شاهد.. نادين نسيب تظهر بـ جروح في وجهها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 12:29 مساءً - شاركت الفنانة نادين نسيب عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت في الصورة بعدة جروح في وجهها، وعلقت:" شكلها خيال مبسوطة بالجروحات، أخيراً رمضان يجمعنا".

وكشفت الفنانة نادين نسيب نجيم عن بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد “وأخيرا” الذي تعيش خلاله قصة حب من نوع خاص مع الفنان قصي خولي.

مسلسل “وأخيرا” من تأليف وإخراج أسامة الناصر، ويعرض عبر منصة شاهد خلال شهر رمضان ٢٠٢٣.

يشارك في بطولة مسلسل “وأخيرا” كل من نادين نسيب نجيم، وقصي خولي، ومنى واصف، وعادل كرم، وزينة مكي، وسعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، وناتاشا خضرو، وماجد روضة، وغنوة محمود، وفيفيان أنطونيوس.