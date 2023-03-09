اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. حلا شيحة جننت الشباب بالأبيض المفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت حلا شيحة خلال تواجدها داخل غرفة نومها مرتدية فستان من اللون الأبيض المفتوحة من منطقة الصدر ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

يذكر أنه هناك الكثير من المعلومات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا تشير إلي أن الفنانة المصري قد انفصلت عن الداعية معز مسعود خلال الساعات الماضية بعد ظهورها بدون حجاب وحذف جميع صورها.