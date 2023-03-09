انت الان تتابع خبر ليلة هاني شنودة.. نجوم الوطن العربي يشاركون في تكريم الموسيقار بالسعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شارك مجموعة من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي، في حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة، على مسرح أبو بكر سالم بالرياض بالمملكة العربية السعودية.وقد أُقيم الحفل تحت عنوان “ذكريات هاني شنودة”، وحضره النجوم أحمد عدوية، عمرو دياب، أنغام، محمد منير، مصطفى حجاج، مي فاروق، منى عزيز، فرقة كايروكي، إلى جانب 150 عازف قدموا بعضًا من أعمال الموسيقار الشهير، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والفنانات وهم ليلى علوي، إلهام شاهين، حسن الرداد، ريهام عبد الغفور، ومحمد محمد عبد الوهاب نجل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.

عمرو دياب عن هاني شنودة: أول من ساهم في تاريخي

وافتتحت المطربة أنغام الحفل، إذ عرضت فيلمًا تسجيليًا يروي قصة الموسيقار هاني شنودة، وروى فيه عددًا من نجوم الفن ذكرياتهم مع الموسيقار منهم الموسيقار عمر خيرت، الناقد طارق الشناوي، والفنانين محمد منير، يسرا، كريم عبد العزيز، فردوس عبد الحميد.

وقدم الفنانون محمد منير ومنى عزيز ومصطفى حجاج وأحمد عدوية وفريق كايروكي مجموعة من الأغاني، ثم صعد الفنان عمرو دياب على المسرح رفقة “شنودة” وقال عنه: “النهاردة يوم مميز بالنسبالي بقالي 3 سنين بغني هنا على مسرح أبو بكر سالم لكن النهاردة مختلف عشان شفت نفسي فيه من وانا عندي 20 سنة، هاني شنودة عرفني على فطاحل في مصر مثل صلاح شاهين، بشكرك على تاريخي وانت اول واحد ساهمت فيه من غيرك مكنتش جيت من بورسعيد”.