اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. تفاصيل تعاون صبري فواز مع خضرة محمد خضر: كلنا كنا بنبوس أيديها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عبر الفنان صبري فواز عن سعادته الشديدة بعد تصدر المطرب الشعبية الراحلة خضرة محمد خضر، تريند مؤشر بحث جوجل، وذلك بعدما نشرت وزارة السياحة فيديو ترويجي، وظهر على الفيديو صوت الراحلة وهي تقدم أشهر أغانيها الشعبية ميتا أشوفك.

وكتب الفنان صبري فواز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “كنت باخرج المسرحية الغنائية الاستعراضية ( المدد – عن قصة سره الباتع ليوسف إدريس ) في قصر ثقافة العمال ب شبرا الخيمة ، والمسرحية كانت إنتاج قطاع الفنون الشعبية بالثقافة الجماهيرية، اللي كان رئيسه الأستاذ الدكتور / صلاح الراوي، وكانت البطولة الغنائية للعرض لمجموعة عظيمة من فناني وفنانات الفن الشعبي .. على رأسهم ستنا خضرة محمد خضر اللي صوتها شايل كل فيديوهات الترويج السياحي لمصر في 2023 ، وعلى فكرة دا كان آخر أعمالها .. الله يرحمها”.

وأضاف قائلاً “وكانت الدهشة تعلوا وجوه فريق المسرحية و العمال والإداريين .. لما كانوا بيشوفوا المخرج ورئيس القطاع بيسلموا على الست خضرة و ( بيبوسوا إيديها )”.

من هي خضرة محمد خضر؟

وتعتبر المطربة خضرة محمد خضر من أهم رائدات الغناء الشعبي، وحصلت على شهرة كبيرة بعد تقديم أغاني كثيرة، ومن أبرزها “على ورق الفل”، و”يونس خطر” و”باب الحبايب”، وقدمت الكثير من الأفلام والمسرحيات قبل وفاتها يوم 17 ديسمبر 1998.