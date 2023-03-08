اتفرج- انت الان تتابع خبر أبرز تصريحات المطرب حسن فؤاد في أحدث ظهور له: غبت 17 سنة حفظت القرآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يظهر المطرب حسن فؤاد كضيف على الإعلامية إيمان أبو طالب، وذلك في حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض مساء يوم الجمعة القادمة، وتبث على قناة الحياة الفضائية، وينتظرها كل من يريدون معرفة أسرار عنه.

اسرار في حياة المطرب حسن فؤاد

ويتحدث المطرب حسن فؤاد عن الكثير من الأسرار في حواره، وقال أثناء الحلقة “مع احترامي لعمرو دياب، محمد منير وعلي الحجار في حتة تانية لأنهم ملعبوش على الموضة.. عمرو دياب لعب ع الموضة”، وأجاب على سؤال الإعلامية إيمان أبو طالب عن مدى تحمل جيله الذي قدم الكثير من المواهب، وحال الأغنية حالياً تراجع.ويتحدث المطرب حسن فؤاد عن الكثير من الأسرار في حواره، وقال أثناء الحلقة “مع احترامي لعمرو دياب، محمد منير وعلي الحجار في حتة تانية لأنهم ملعبوش على الموضة.. عمرو دياب لعب ع الموضة”، وأجاب على سؤال الإعلامية إيمان أبو طالب عن مدى تحمل جيله الذي قدم الكثير من المواهب، وحال الأغنية حالياً تراجع.