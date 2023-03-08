اتفرج- انت الان تتابع خبر درة تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة درة في أحدث ظهور لها، في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



حيث ظهرت درة بإطلالة أنيقة، مرتدية بلوزة باللون الأسود، مع جيبة باللون الأخضر.



ونالت إطلالة درة تفاعل واسع حيث نالت إعجاب المتابعين.



ويذكر أن درة تغيبت عن الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي حيث شاركت في رمضان 2021 بمسلسل "بين السما والأرض" وقدمت شخصية "علا"، وهو عمل درامي، ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة الـ15 حلقة، ومأخوذ عن قصة فيلم بنفس العنوان للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وأعاد صياغتها الكاتب إسلام حافظ، والعمل من إخراج محمد جمال العدل.