اتفرج- انت الان تتابع خبر مسلسلات قناة الحياة رمضان 2023 .. أعمال درامية متنوعة شوف من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسود حالة من الانتظار بين الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربية في الفترة الحالية للأعمال الدرامية التي سوف يتم عرضها في الشهر الكريم حيث بحث العديد من حول مسلسلات قناة الحياة رمضان 2023.تقدمه القناة المصرية العديد من الأعمال الدارمية يحتل أبطالها جماهيرية واسعة في الشارع المصري والعرب بالإضاغة إلي تنوعها بين الأكشن والدراما والكوميديا وغيرها، التي سوف نكشف عنها في التقرير التالي:

مسلسلات قناة الحياة رمضان 2023:

1- سره الباتع : حسين فهمي، شمس الكويتية، حنان مطاوع، أحمد فهمي، السوري نضال نجم، أحمد السعدني، بيومي فؤاد، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عايدة رياض، ريم مصطفى، عمرو عبدالجليل، والعمل من إخراج خالد يوسف.

2- مسلسل رسالة الإمام : خالد النبوي، وأروى جودة، ونضال الشافعى، وخالد أنور، ووليد فواز، وجيهان خليل، وحمزة العيلى، وأحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، وإخراج السوري ليث حجو.

3- ملسلسل جميلة : ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل.

4- مسلسل حضرة العمدة: روبي، سميحة أيوب، محمود عبدالمغني، بسمة، إدوارد، نهلة سلامة، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب.