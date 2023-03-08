اتفرج- انت الان تتابع خبر مسلسلات cbc رمضان 2023 .. شوف القائمة بالكاملة بدوسة واحدة هنا والان مع التفاصيل

1- مسلسل ألف حمد الله ع السلامة: بطولة يسرا وشيماء سيف، ومحمد ثروت، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي، وسماء إبراهيم، ومطرب المهرجانات عنبة

وشملت الأعمال الدارمية التي تقدمها القناة المصرية مسلسلات ويحتل أبطالها جماهيرية واسعة في الشارع المصري والعرب بالإضافة إلي تنوعها بين الأكشن والدراما والكوميديا وغيرها، التي سوف نكشف عنها في التقرير التالي:

رياض - احمد صلاح - تقوم قنوات cbc المصرية بتقديم مجموعة من الأعمال الدرامية خلال الشهر الكريم، حيث كشف على مدار الأيام الماضية عن مسلسلات cbc رمضان 2023.

2- مسلسل مذكرات زوج: بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوى، إدوارد، سما إبراهيم، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، جلا هشام، حازم ايهاب.

3- مسلسل جت سليمة : بطولة دنيا سمير غانم ومحمد سلام، والفنان القدير سامي مغاوري، وشيرين، ومحمد ثروت، وخالد الصاوي، ومايان السيد.

4- مسلسل رسالة الإمام: خالد النبوي، وأروى جودة، ونضال الشافعي، وخالد أنور، ووليد فواز، وجيهان خليل، وحمزة العيلى، وأحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، وإخراج السوري ليث حجو.

5- مسلسل جميلة: بطولة ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل.

6- مسلسل عملة نادرة: بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، محمد فهيم، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى