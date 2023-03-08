اتفرج- انت الان تتابع خبر عاجل.. زوج علا غانم يبدأ الفضائح: ضربتني بزجاجة وهي مسطولة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجه زوج الفنانة علا غانم عبد العزيز لبيب عدة إتهامات إلي زوجته الفنانة الشهيرة ، مساء اليوم الإثنين ، ومن بينها تعرضه للضرب على يد بلطجية داخل منزله في الولايات المتحدة الأمريكية .جاء ذلك خلال مداخل هاتفية مع الإعلامي السيد علي في برنامج ” حضرة المواطن ” الذي يبث عبر قناة ” الحدث اليوم” ، قائلا:” البطجية أحضرتهم علا غانم في فيلتي وأصيبت بقطع في يدي واتضربت واتكسرت “.

وأضاف زوج الفنان علا غانم :” علا غانم لم تكن في طبيعتها وكانت تحت تأثير المخدرات وضربتي بزجاجة نبيذ في عيني ووالدتها ضربتني بقطعة حديد ” .

وأكد أن زوجته علا غانم تتعاطى المخدرات ولابد من إجراء تحليل مخدرات لعلا غانم، وأنا حاليا مضروب من بلطجية وكل الاتهامات التي اتهمتني بها غير صحيحة “، كما وجه أيضا نفس التهمة لإبنتها بأنها تتعاطى المخدرات وكانت في مصحة في القاهرة .

وكانت قد وجهت الفنانة علا غانم إستغاثة عن طريق موقع تبادل الصور إنستجرام لكل من :” السيدة حرم رئيس الجمهورية والمجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي.. أنا الفنانة علا غانم، أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي، وأتعرض لمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل، أغيثوني “.

وحاليا ترفع الفنانة علا غانم الإنفصال عن زوجها الحالي عبد العزيز لبيب ورفعت عليه قضية خلع إلا إنه لم يتم الحكم في القضية حتى الأن