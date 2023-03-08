اتفرج- انت الان تتابع خبر سبب وفاة الفنانة سلوي محمود.. تعرفوا من هي راحلة الفن اليوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شيعت جنازة الفنانة المصرية سلوى محمود ، اليوم الإثنين ، عن عمر يناهز 94 عام بعد صراع طويل مع المرض ،ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي الفنانة الراحلة سلوى محمود ، كما تم دفنها بمقابر العائلة .وولدت سلوى محمود عام 1929 ولدت في القاهرة لأب يعمل طبيبا وبدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني وعملت مع فرقة إسماعيل يس ،ومثلت سلوى محمود أول أودارها في فيلم دعوة المظلوم عام 1956 ثم فيلم أرضنا الخضراء وشياطين الجو ،ثم بعد ذلك اتجهت نحو الدراما التليفزيونية .

الجدير بالذكر أن أبرز أدوار الفنانة الراحلة سلوى محمود دور نبوية في فيلم اللص والكلاب بطولة شكري سرحان والفنانة شادية والمسلسل من تأليف إحسان عبدالقدوس، وإخراج أشرف فهمي.

درست سلوى محمود التمثيل بعد حصولها على دبلوم التجارة، واشتهرت بتقديم الأدوار المساعدة في الأفلام المصرية، وقدمت دور المرأة اللعوب ودور العاشقة والخائنة كما قدمت أكثر من 140 عمل آخرها مسلسل “سنوات الحب والشقاء .