اتفرج- انت الان تتابع خبر فيلم شاروخان الجديد Pathaan.. مستوى إيرادات تاريخي في أول يوم عرض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد البحث خلال الساعات الحالية، عنفيلم شاروخان الجديد “Pathaan”، بع أن حقق الكثير من النجاح على مستوى الإيرادات، ليكون أول فيلم هندي يحقق مبلغ 13 مليون دولار إيرادات في أول يوم عرض له، ويصل الإجمالي حتى الآن الآن 100 مليون دولار.

قصة فيلم “Pathaan”

يعد فيلم “Pathaan” هو رابع فيلم هندي، يحقق هذه الأرباح بعد أقل من أسبوعين، وتحديدًا 12 يومًا فقط من طرحه في السينمات الهندية، والأعلى ربحًا في مسيرة الفنان شاروخان، في الوقت الذي لم تتجاوز ميزانيته أكثر من 28 مليون دولار فقط.

فيلم شاروخان الجديد Pathaan بطولة النجم شاروخان وديبيكا بادكون، وديمبل كاباديا.

كما يشارك في البطولة أيضًا كل من جون أبراهام، أشوتوش رنا، وتأليف عباس تيريوالا وشريدهار راجافان، ومن إخراج سيدهارث أناند، كما تدور أحداث الفيلم حول “باثان”.