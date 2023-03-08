اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. انضمام ياسمين صبري إلي نادي برشلونة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصورة الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.وظهرت ياسمين صبري خلال في مكان ما، مرتدية تيشرت عليه علامة نادي برشلونة الإسباني وأمامها بوكية ورد كبير للغاية أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها، مما أثار إعجاب جمهورها

وعلق الكثير من جمهورها على الصور مثل احلى تعليق لعيون البرسا- اجمل برشلونيه – ايه الجمال والحلاوة دي مفيش كدة في العالم,