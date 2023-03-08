الجزء السادس من فيلم الرعب Scream يحقق أكثر من 35 مليون دولار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 10:34 صباحاً - يستهدف الجزء السادس من فيلم الرعب الشهير Scream، تحقيق أكثر من 35 مليون دولار، في افتتاحية عرضه نهاية الأسبوع الجاري، للتفوق على جميع أجزاء السلسلة الشهيرة.

ستطلق شركة باراماونت الشهيرة، فيلم الرعب Scream، في نسخته السادسة في حوالي 3670 دار عرض بأمريكا الشمالية، يوم الجمعة المقبل.

من المتوقع أن يحقق فيلم Scream VI، ما بين 35 و40 مليون دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، لكسر الرقم القياسي الذي حققه الجزء الثالث الذي طرح عام 2000، وبلغت أرقامه في أسبوعه الأول 34 مليون دولار.

وينطلق الفيلم في دور العرض المصرية، ابتداء من اليوم الأربعاء، وتتولى توزيعه في دور العرض المصرية شركة فوز ستارز فيلمز.

واستكمالا لسلسلة أفلام Scream، تدور أحداث الجزء السادس من الفيلم في إطار من الرعب والإثارة حول القاتل المتسلسل صاحب القناع المرعب وضحاياه، فبعد عمليات القتل الأخيرة للقاتل المتسلسل المقنع، يقرر الناجون الأربعة ترك مدينة وودسبورو خلفهم ويبدأون فصلا جديدا من حياتهم في نيويورك، ولكن هل يعني ذلك انتهاء علاقتهم بالقاتل المقنع، هذا ما سيكشف عنه الجزء الجديد من الفيلم.

الفيلم من إخراج مات بيتينيلي أولبين وتايلر جيليت، وسيناريو وحوار جيمس فاندربيلت وجاي بوسيك، والقصة مبنية على شخصيات خيالية من ابتكار كيفن ويليامسون. يشارك عدد من النجوم في بطولة الفيلم، منهم ميليسا باريرا، جاسمين سافوي براون، جينا أورتيجا، كورتني كوكس، وجاك تشامبيون.