المركز القومي للترجمة يقدم خصم 40%على جميع إصداراته اليوم احتفالا باليوم العالمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 10:34 صباحاً - يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي خصومات 40% على جميع اصداراته اليوم و ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق ٨ مارس من كل عام.

وضمن عشرات العناوين الجديدة بمنفذ البيع والتي يقدمها المركز غدًا بخصم ٤٠٪؜ :

"براءة جذرية :دراسات في الرواية الأمريكية المعاصرة" من تأليف إيهاب حسن ومن ترجمة السيد إمام ،"الرواية التاريخية عند الكاتبات الأفروأمريكيات " من تأليف اّنا نونيس و من ترجمة شرقاوي حافظ ،"تاريخ نقدي لعقد التسعينيات :من نهاية كل شئ إلى بداية شئ ما " من ترجمة ناهد عبد الحميد إبراهيم و من مراجعة رشا صالح ،"هل يصبح الإسلام ديمقراطيا :الحركات الاجتماعية و تحول ما بعد الاسلاموية من تأليف اّصف بيات و من ترجمة أحمد زايد

الطبعة العربية من "مصر ..في ذاكرة صربيا متحف الفن الأفريقي :مجموعة فيدا و دكتور زدافكو بيتشار"من ترجمة عاطف معتمد و عزت ريان ،"العقلانية الجديدة" من تأليف برتراند سان –سورنين ومن ترجمة و تعليق و تقديم الزواوي بغورة ،

"دراسات عن المماليك في مصر(1250-1517) من تأليف ديفيد ايالون و من ترجمة على السيد على و من مراجعة زبيدة عطا ،"خطوات نحو أسس موحدة للنماذج و المناهج العلمية "من تأليف انج س.هيلاند و من ترجمة مايكل مدحت يوسف

و "الفتاة التي تزوجت أسدا" و حكايات أخرى من أفريقيا من تأليف أليكسندر ماكول سميث ،ومن ترجمة عمر عبد الفتاح .