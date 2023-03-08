حسام الحسيني ووليد سعد يدعمان هاني شنودة قبل تكريمه في حفل ”ذكريات”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 09:33 صباحاً - حرص الملحن الكبير وليد سعد والفنان حسام الحسيني على دعم الفنان هاني شنودة، قبل انطلاق احتفالية "ذكريات هاني شنودة" والتي أقامتها هيئة الترفيه بمناسبة تكريم الموسيقار عن محمل أعماله التي طرحها خلال مسيرته الفنية الحافلة بالأعمال الموسيقية العظيمة.

ونشر الفنان حسام الحسيني صورة تجمعه بالنجم هاني شنودة والملحن وليد سعد، عبر حسابه على الفيسبوك، وكتب عليها: "احتفالية كبيرة بموسيقار كبير يستحق كل التقدير".

ويُحي الحفل نُخبة من أبرز النجوم الذين كان للموسيقار الكبير هاني شنودة بصمة في مشوارهم الفني، ومنهم محمد منير، عمرو دياب، أنغام، أحمد عدوية، مُصطفي حجاج، وآخرين، كما سيقدم النُجوم المُشاركين مُختارات من أبرز الأغاني والأعمال الموسيقية التي تعاونوا فيها معه.

يأتي الحفل بمناسبة تكريم موسيقى هاني شنودة بمصاحبة أكتر من ١٢٠ عازف بقيادة هاني فرحات مع حضور نخبة من أهم الأصوات المصرية بتوزيعات جديدة لأغاني هذا الموسيقار الملهم وإخراج المبدع خيري بشارة.

كان الإعلامي عمرو أديب كشف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر عن أن الحفل يقام بمشاركة 130 عازفا، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، الذي ينشغل حاليا في بروفات الحفل، كما ستتم إذاعته عبر 7 قنوات تليفزيونية.

ويعد حفل "ذكريات" أول حفل غنائي يجمع بين النجوم عمرو دياب ومحمد منير وأنغام في ليلة واحدة