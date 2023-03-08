حمادة هلال يصعد قمة جبل موسى على ”جمل” من كواليس ”المداح 3”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مارس 2023 09:33 صباحاً - يواصل النجم حمادة هلال تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل المداح، حيث يقوم بتصوير بعض المساهم في تلك الأيام أعلى جبل موسى في سانت كاترين.

وحرص حمادة هلال، على تشويق جمهوره بصورة جديدة من كواليس تصوير إحدى المشاهد، وقام بنشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وظهر النجم هلال في الصور وهو يعتلي "جمل" متجهاً إلى قمة جبل موسى، وهو مرتدٍ جلباب.

ويستمر التصوير بقيادة المخرج أحمد سمير فرج، وأحمد يحيى، مساعد مخرج أول.

المسلسل من ﺗأليف أمين جمال، و وليد أبوالمجد، وشريف يسري، وبطولة حمادة هلال في دور «صابر المداح»، وهبة مجدي في دور "رحاب"، وأحمد عبدالعزيز في دور "الشيخ عبدالرحمن"، وكمال أبورية في دور "أبوالخير"، وخالد سرحان في دور "حسن"، ودنيا عبدالعزيز في دور "منال".