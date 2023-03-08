اتفرج - انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تحذر: سأتجه للقضاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة هيفاء وهبي من خلال منشور عبر خاصية القصص عن تقدمها بشكوى قضائية إلى جانب النيابة العامة الاستئنافية، متخذةً صفة الادعاء الشخصي تجاه كلّ من يتجرأ عليها ويبادلها بكلمات سيئة وانتقادات قاسية على السوشيال ميديا.



وتصدّر هذا النبأ مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذت من خلال الشكوى صفة الادّعاء الشخصي تجاه كل ما يُظهره التحقيق فاعلاً أو شريكا أو محرّضاً أو متدخلاً أو ناشراً في قضية الذّم والقدح والتّحقير والتّهديد بالتّصفية والتّحرش والافتراء عليها. وأرفقت التبليغ بتعليق يفيد بأن التحقيق سيكون عبر الإنتربول أيضاً، أي دولياً.





وبينت هيفاء وهبي إلى أن المنصات التي يطاولها الادّعاء هي كل من: (فيسبوك)، (تويتر)، (تيك توك) و(إنستغرام).





وكان للجمهور تفاعل واسع مع قرار هيفاء وهبي الجريء لوضع حدّ للمتنمّرين والتعليقات السلبية التي تصلها، لافتين إلى أن هذا التبليغ سيضع حداً للمتطاولين عليها بتعليقاتهم المليئة بالإهانات والكلمات السيئة.





وتستعد هيفاء وهبي لتقديم حفلها الفني بالاشتراك مع زميلتها النجمة إليسا في العاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس المقبل، حيث ستقدم مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة.





وإن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي، أغنية "تيجي" والتي طرحتها عبر موقع الفيديوهات (يوتيوب)، والأغنية من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب، وإخراج سليم ترك.