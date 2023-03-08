اتفرج - انت الان تتابع خبر "علاقة مشروعة" تجمع داليا مصطفى وياسر جلال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرحت الفنانة داليا مصطفى عن تفاصيل دورها فى مسلسل "علاقة مشروعة" للنجم ياسر جلال المقرر عرضه فى رمضان على شاشة قناتي الحياة وdmc، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة watch it الإلكترونية.





وكشفت داليا مصطفى أنها تظهر خلال الأحداث بشخصية زوجه النجم ياسر جلال، وأن لديها منه أولاد لكن أثناء تربيتهم وتقدمهم فى المراحل العمرية، يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلبية أحداث العمل، مضيفة: "وهو زوج لديه إحساس بالمسئولية اتجاه منزله، وحس رومانسى مرهف المشاعر وأنها تحمل لديه الكثير من الوفاء والإخلاص، لما يستحقه من المكانة الروحانية فى قلبها".



يشار إلى أن مسلسل "علاقة مشروعة" مسلسل اجتماعي مكون من 15 حلقة، ويناقش قضايا شائكة داخل المجتمع المصري، مغلفًا بإطار رومانسي تشويقي، ومن بطولة ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، ميمي جمال ، مراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي وآخرين وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.