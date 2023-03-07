اتفرج - انت الان تتابع خبر زاب ثروت يصدر أغنيته الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر نجم الراب زاب ثروت أغنيته الجديدة بعنوان "دوران" بمشاركة الفنان أمير عيد نجم فريق "كايروكي"، وتم نشر الأغنية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.





وكان منزل الفنان أمير رعد هو مكان تصوير الأغنية، و "دوران" تدور حول سؤال عن البداية الفنية للفنان زاب ثروت، وأيضا الفنان أمير عيد، والخطوات الأولى فى الدخول لمجال الغناء.



والأغنية من كلمات وألحان زاب ثروت، وتوزيع موسيقى ساري هاني، وهادز، ومن إخراج يارا عياش.





وتقول كلمات أغنية "دوران":

دوران دوران دوران حيران

حيران حيران دواران .. دوران دوران حيران

بلف فى ساقيه بلف

فيها مش مربوط .. مفيش سلاسل وحبال شكلي مخبوط





ويذكر أن أمير عيد ينتظر عرض مسلسل ريفو 2، والجزء الأول من مسلسل "ريفو" تم عرضه على منصة Watch it والمسلسل من بطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.