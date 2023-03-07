اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. محمد رمضان يصور مشاهد التنجيد من “جعفر العمدة” في منطقة الهرم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مسلسل جعفر العمدة 2023 للنجم محمد رمضان يتصدر مواقع البحث خاصة مع إقتراب موعد شهر رمضان 2023 الذي يمتلأ بالمسلسلات الرمضانية لنجوم كبار تعرض على قنوات الدراما الدي أم سي والـ سي بي سي .

محمد رمضان يستكمل تصوير مشاهد جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان والنجمة زينة والنجمة إيمان العاصي ، أحمد داش ، فريدة سيف النصر ، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.

وشهدت منطقة خاتم المرسلين بالهرم، اليوم الثلاثاء، لتصوير عددا من مشاهد التنجيد وحفل الزفاف ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة، للنجم محمد رمضان الذي يشارك بمسلسل جعفر العمدة في الموسم الرمضاني 2023 وتدور أحداثه في إطار رومانسي شعبي .

محمد رمضان يستكمل تصوير مشاهد جعفر العمدة

وشهدت منطقة خاتم المرسلين بالهرم، اليوم الثلاثاء، لتصوير عددا من مشاهد التنجيد وحفل الزفاف ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة، للنجم محمد رمضان الذي يشارك بمسلسل جعفر العمدة في الموسم الرمضاني 2023 وتدور أحداثه في إطار رومانسي شعبي .

وشهدت منطقة خاتم المرسلين بالهرم، اليوم الثلاثاء، لتصوير عددا من مشاهد التنجيد وحفل الزفاف ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة، للنجم محمد رمضان الذي يشارك بمسلسل جعفر العمدة في الموسم الرمضاني 2023 وتدور أحداثه في إطار رومانسي شعبي .