اتفرج- انت الان تتابع خبر قصة حب جديدة للفنان ناصيف زيتون.. وهذا النجم نار الغيرة مولعة منه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ناصيف زيتون المطرب السوري الشهير صاحب الأغاني المتميزة وأشهرها أغنية “مجبور” التي تحكي عن معاناة الشعوب العربية وخاصة الشعبين اللبناني والسوري ، ولكن الحياة الخاصة لناصيف زيتون بعيدة عن وسائل الإعلام بشكل كبير .

ودائما يبحث محبي المطرب ناصيف زيتون عن زوجته وهي الفنانة اللبنانية دانيلا رحمة ، ولكن انفصل عنها ناصيف زيتون منذ وقت قريب ، حتى لا حقته الشائعات عن دخوله في علاقة حب مع الفنانة نسرين طافش .

وعرف ناصيف زيتون منذ اشتراكه في برنامج ستار أكاديمي بنسخته عام 2009 ولاقى ناصيف رواج كبير واشتهر وذاع صيته في لبنان والوطن العربي، حتى قامت شركات الإنتاج بالتعاقد مع ناصيف زيتون لإنتاج أغاني له .

حبيبة ناصيف زيتون الجديدة

حبيبة ناصيف زيتون الجديدة لم يكشف عنها بعد خلال برنامج مؤكدا زيتون أنه يعيش قصة حب جديدة وخاض في وقت سابق أربع تجارب حب خلال حياته. ولا يكن لهنّ إلا كامل الاحترام والتقدير، رافضاً الكشف عن اسم أو جنسية أو مهنة حبيبته الحالية.

كما كشف زيتون عن غيرته من صوت الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مشدداً على أن تلك الغيرة إيجابية ومن باب المحبّة للفنان الإماراتي والذي يعشقه المصريون .

الجدير بالذكر أن أخر أعمال ناصيف زيتون ” دنيا من السواد”، استطاع بأقل من 3 دقائق أن يشرح ما عاشه السوريون خلال 11 يوماً على الكارثة.