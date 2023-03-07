اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج.. ريهام عبد الغفور تتألق في حفل زفاف بنت اختها بفستان مولع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت ريهام عبد الغفور خلال احتفالها بحفل زفاف ابنة شقيقتها “منة رأفت”، مرتدية فستان من اللون الأوف وايت المكشوف من منطقة الصدر والظهر، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها بطريقة أثارت اعجاب جمهورها.

وعلقت الفنانة المصرية على الصور قائلة “ابنة أختي تزوجت من هذا الرجل الرائع.. ربنا يباركلكوا حبايبي.. ويارب دايما في سعادة”