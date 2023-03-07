اتفرج- انت الان تتابع خبر قوام غزلان.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها أمام سيارة فارهة (صور) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت “هاجر” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صور جديدة، ظهرت فيها مرتدية فستانًا بأكمام طويلة مجسم باللون البيج أبرز رشاقتها، وانتعلت حذاء بكعب عالِ، وتركت شعرها ينسدل على ظهرها.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (قمر)، (ي الحلاوه دي بجد ما شاء الله)، (حبيبة قلبي قمر ما شاء الله)، (الملكة)، (العسل بزيادة اقسم بالله أنا بعشقك)، (منوره الدنيا كلها يا برنسيسة).

فيلم هاجر أحمد

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة هاجر أحمد كان فيلم “عمهم” والذي شارك في سباق عيد الأضحى الماضي.

شارك في بطولة فيلم “عمهم” عدد من الفنانين وهم من محمد إمام، سيد رجب، أيتن عامر، محمد لطفي، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.