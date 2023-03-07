اتفرج- انت الان تتابع خبر عاندتهم.. إليسا تتجاهل مطالب جمهورها وتغني “من أول دقيقة” بخلفية لـ سعد لمجرد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، استياء عدد كبير من جمهورها، بعد تجاهلها مطالبهم بالاعتذار عن غنائها مع المغني المغربي سعد لمجرد، وحذف أغنيتها معه “من أول دقيقة”، بعد الحكم عليه لمدة 6 سنوات في قضية اغتصاب فتاة فرنسية في غرفة فندق بباريس عام 2016.وصممت إليسا خلال حفلها الأخير في جمهورية الدومنيكان، على غناء أغنية “من أول دقيقة”، مع ظهور صورة المغربي سعد لمجرد في الخلفية، في تجاهل صريح لمطالب جمهورها.

هجوم على إليسا بسبب سعد لمجرد

يُذكر أن الحكم بحبس المغربي سعد لمجرد لمدة 6 سنوات لإدانته بالاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية، عرض الفنانة اللبنانية إليسا لانتقادات لاذعة، إذ طالبها الجمهور باعتذارها عن التعاون معه وحذف أغنيتهما “من أول دقيقة”، وطالبها البعض الآخر بإصدار نسخة جديدة من الأغنية بصوتها دون سعد لمجرد.

وكان محامي المغني المغربي سعد لمجرد، قد أعلن تقديم طلب استئناف على الحكم الصادر بحق موكله، مؤكدًا أن كل شيء وارد بعد الاستئناف من البراءة وحتى المؤبد.