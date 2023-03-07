اتفرج- انت الان تتابع خبر ادعولها.. نقل شيرين الطحان للعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة صفاء جلال، احتجاز الفنانة شيرين الطحان في غرفة العناية المركزة، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية مؤخرًا.حيث نشرت “صفاء” من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة للفنانة شيرين الطحان، وأرفقت معها التعليق التالي: “ادعو لحبيبتي الجميلة شيرين الطحان في العناية المركزة إدعولها ربنا يشفيها ويعافيها يارب”.

وقد صرحت الفنانة شيرين الطحان أنها تعاني من مشكلة في القلب والرئة، وعندما تم نقلها إلى الطوارئ كان هناك اشتباه في إصابتها بجلطة، موضحة أن مستوى الصفائح الدموية لديها سيء ولذلك كان لا بد من نقل دم وبوتاسيوم إليها، وقد تم نقل البوتاسيوم وفي انتظار التحاليل لنقل الدم.

أعمال شيرين الطحان

يُذكر أن الفنانة شيرين الطحان كانت قد ظهرت للمرة الأولى عام 2000 كمذيعة في برامج قناة النيل للمنوعات، ثم اشتركت في بطولة عدة أعمال فنية وهي فيلم “45 يوم”، مسلسل رقم مجهول، مسلسل اسم مؤقت، مسلسل السبع وصايا، مسلسل رمضان كريم.