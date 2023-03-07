اتفرج- انت الان تتابع خبر موجود في أعمالك السودا.. رسالة كوميدية من أحمد حلمي لـ حمدي الميرغني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - داعب الفنان أحمد حلمي، الفنان حمدي الميرغني برسالة كوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع عرض مسرحية “ميمو” ضمن فعاليات موسم الرياض.ونشر “حلمي” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة تجمعه بالفنان حمدي الميرغني، وأرفق معها التعليق التالي: “ياحمدي ياحبيبي أنا كل أعمالك من هنا ورايح أنا فيها حتى أعمالك السودا”.

مسرحية أحمد حلمي

يشارك في بطولة مسرحية “ميمو” المعروضة ضمن فعاليات موسم الرياض كلًا من أحمد حلمي، هنا الزاهد، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وإنتاج حمدي بدر.

يُذكر أن الفنان أحمد حلمي كان قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “ارقص” وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب” وقد حققت الأغنية منذ اليوم الأول لعرضها عدد مشاهدات عالي.