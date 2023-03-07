اتفرج- انت الان تتابع خبر قفلت التعليقات.. صورة جديدة لـ حلا شيحة دون حجاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استمرت الفنانة حلا شيحة، في مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورها والتي تظهر فيها دون حجاب، وهو ما اعتادت عليه خلال الفترة الأخيرة.حيث نشرت “حلا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة ظهرت فيها دون حجاب، مرتدية نظارتين، وأرفقت مع الصورة التعليق التالي: “هه بلبس نظارة للمسافات والثانية للقراءة، إحساس جديد أشيل دي واحط دي”.

وأغلقت الفنانة حلا شيحة خاصية التعليقات على الصورة الجديدة، بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له عقب نشرها آخر صورة لها.

حلا شيحة تخلع الحجاب

يُذكر أن الفنانة حلا شيحة كانت قد عادت لإثارة الجدل من جديد، إذ فاجأت جمهورها ومتابعيها بخلعها الحجاب للمرة الثانية، حيث ظهرت دونه في مقطع فيديو ثم في عدة صور خلال احتفالها بعيد ميلادها.

وزادت التكهنات حول انفصال حلا شيحة وزوجها معز مسعود، خاصة بعد قيام الأولى بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها من حسابها بإنستجرام.