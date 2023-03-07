اتفرج- انت الان تتابع خبر انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري.. القصة كاملة وحسم الجدل من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام كلاً من الفنانة ياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري بحسم الجدل الكبير حول انفصالهم، وهو الذي أثاره مشاركتهم معاً في فيلمهم الأخير “أنا لحبيبي”، وهذا بعد فترة من زواجهم.

هادي الباجوري يحسم الجدل حول انفصاله عن ياسمين رئيس

وأجزمت ياسمين رئيس أنها تحب أن تعمل مع طليقها هادي الباجوري، وذلك لأنه يظهرها بشكل مميز وجديد في جميع الأعمال، وآخر عمل بينهم هو كان فيلم “أنا لحبيبي” والذي يتم عرضه في الوقت الحالي داخل جميع دور السينما، وحصل على نجاح كبير، وأما عن سؤالها حول صداقتها مع هادي الباجوري بعد الطلاق، فأجابت قائلة “أكذب ولا أقول الحقيقة.. ربنا يخليه لأبنه”.

ومن اتجاه أخر تحدث المخرج هادي الباجوري ورد على كل التصريحات الأخيرة التي جاء من ياسمين رئيس، وهذا في برنامج إي تي بالعربي، وتحدث الباجوري قائلاً “ياسمين رئيس بالنسبة لي ممثلة شاطرة، وأحب أشتغل معها مرة ثانية”، وفي شهر فبراير 2022 أعلنت ياسمين انفصالها رسمياً عن الباجوري.