وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 05:23 مساءً - .... ويقوم بجولة داخل الجناح ويلتقي بمجموعة من العارضين المصريين المُشاركين

- السيد أحمد عيسى: أهمية المشاركة في هذه البورصة باعتبارها التجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية

- الجناح المصري يحظى بإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة

افتتح، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري فى العاصمة الألمانية برلين، وتُشارك بها الوزارة مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها بورصة برلين السياحية ITB حضورياً منذ أزمة فيروس كورونا، حيث أنها كانت تُعقد افتراضياً منذ هذه الأزمة.

وقد حضر الافتتاح اليوم السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، والأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والأستاذ محمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

ومن جانبه، أكد السيد أحمد عيسى على أهمية المشاركة في هذه البورصة باعتبارها التجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية ويُشارك فيه العديد من الوفود الحكومية الرسمية وكبار المهنيين العاملين في قطاع السياحة عالمياً.

وأشار إلى أنه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات الرسمية والمهنية والإعلامية الهامة خلال فعاليات البورصة مما يعد فرصة جيدة للتواصل بشكل أكبر وفعال مع شركاء المهنة فى صناعة السياحة والسفر في ألمانيا وحول العالم، لافتاً إلى أهمية السوق الألماني الذي يعتبر من أكبر الأسواق السياحية المُصدرة للسياحة إلى مصر.

وعقب الافتتاح، قام السيد أحمد عيسى بجولة داخل الجناح، التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالبورصة، وتحدث معهم عن آرائهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الألماني بصفة خاصة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح خلال أيام البورصة، ومقدماً لهم الشكر على مشاركتهم الفعالة.

وحرص الوزير خلال لقائه معهم على التأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع السياحي الخاص للنهوض بصناعة السياحة في مصر ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة إليها.

ومن جانبهم، قدم العارضين الشكر لوزارة السياحة والآثار على جهودها في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وقد حظي الجناح المصري المُشارك في المعرض بإعجاب واقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.

جدير بالذكر أن السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد اجتمع في سبتمبر الماضي، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، مع الرئيس التنفيذي لبورصة برلين السياحية ITB، ومستشار البورصة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع الشركة المنظمة للبورصة، حيث تم مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات لتنظيم مؤتمرات ومعارض سياحية في مصر، وبحث آفاق جديدة للتعاون بين ITB وقطاع السياحة المصري لتعزيز تنافسية القطاع السياحي المصري بين مصاف دول العالم ولاسيما في سياحة الحوافز والمؤتمرات(MICE).

وتُقام بورصة برلين السياحية ITB سنوياً، وتعد أهم وأكبر تجمع سياحي عالمي حيث يشارك فيها أكثر من 10 آلاف عارض يمثلون أكثر من 180 دولة ويزوره أكثر من 170 ألف زائر منهم 110 ألف زائر مهني إلى جانب 1000 من كبار المستثمرين بالقطاع السياحي هذا بالإضافة إلى التواجد الإعلامي لأكثر من 5000 صحفي من 70 دولة و400 مدون من 30 دولة.

كما أن مصر تشارك في بورصة برلين السياحية ITB بشكل سنوي منذ عام 1971 حيث تشارك بها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سنوياً، وكانت مصر ضيف شرف البورصة عام 2012.