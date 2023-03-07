اتفرج- انت الان تتابع خبر مايا دياب تهيين ابنه الفنانة فيروز : العاطلة عن العمل التي تنشغل بالاساءة الى الآخرين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أدلت الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل مايا دياب بعدد من التصريحات خلال الساعات الماضية أثناء استضافتها برنامج 40 الذى تقدمه الإعلامية جيسيكا عازار، والتي تحدث عن آخر تطورات أزمتها مع المخرجة ريما الرحبانى ابنة الفنانة فيروز.وأشارت مايا دياب أن ابنة الفنانة فيروز قامت برفع دعوي قضائية ضدها بسبب قيامها بغناء بعد الأغاني الخاصة بوالداتها أثناء أحداث مرمرفأ بيروت والانفجار الكبير الذي حدث، موضحة أن هذا التصرف من المخرجة ريما الرحبانى هو أمر غير مبرر على الإطلاق.

وشنت الفنانة اللبنانية هجوماً شرياً على نجلة الفنانة فيروز قائلة “العاطلة عن العمل التي تنشغل بالاساءة الى الآخرين”.