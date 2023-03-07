انت الان تتابع خبر هنا سيقضي سعد لمجرد عقوبته - صور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المعروف أن الفنان المغربي سعد لمجرد يقضي عقوبته التي فرضتها المحكمة الفرنسية في قضيته مع الشابة الفرنسية لورا بريول، في سجن لاسنتيه La Sante الشهير في العاصمة الفرنسية.



ويستوعب المكان الذي تم بناؤه بين عامي 1861 و1867 حوالى 920 نزيلاً، الا ان سعد لا يحصل على أفضلية عن غيره سوى انه يعيش في زنزانة إفرادية، لكن كل حقوقه كنزيل في السجن الفرنسي يحصل عليها، منها مشاهدة التلفزيون والتدفئة، كما لديه بطاقة دفع قابلة للتعبئة تسمح له بالتسوق في مقصف السجن، كما يتحدث مع زوجته ومحاميه كل يوم، واللذين يزورانه كل ما سمح لهما بذلك.

