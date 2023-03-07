انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تُعلق على خلاف اليسا و زياد برجي .. هذا ما قالته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا مميزا في بونتا كانا بجمهوريّة الدومينيكان، ضمن جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية.



وكانت نانسي قد تحدثت في مقابلة تلفزيونية وعبرت عن رأيها بشأن الخلاف الاخير الذي حصل بين الفنان اللبناني زياد برجي والفنانة اللبنانية اليسا، على خلفية اغنية "انا وبس"، حتى وصل الامر بهما الى القضاء.



واشارت نانسي الى انها احبت الاغنية من الفنانين، معتبرة ان اليسا وزياد يملكان احساسا مرهفا، وقدم كل منهما الاغنية بطريقة مختلفة عن الاخر، ولا يمكن مقارنة صوت امرأة بصوت رجل، مشيرة الى انها تعاونت مع زياد في اكثر من عمل وكل منهما يقدم الاغنية على طريقته، مؤكدة بالمقابل انها انزعجت من خلافهما وتمنت لو انه لم يحصل.



من هنا، قالت نانسي: "علاقتي منيحة فيهن تنيناتن واذا بيصرلي فرصة بصالحن"، مضيفة: "حرام فنانين بهالاحساس يختلفوا، وانا بقول انو المرأة يمكن ارضائها، لأن احاسيسنا عالية وكلمة بتخلينا نرضى، لذا ادعو زياد ان يبادر لمصالحة اليسا وانهاء الخلاف بينهما".