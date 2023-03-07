”الغردقة لسينما الشباب” يُلقي نظرة على أفلام يوسف شاهين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 02:23 مساءً - يُلقي مهرجان الغردقة لسينما الشباب نظرة جديدة على أفلام المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين بمناسبة الذكرى الـ15 لرحيله والتي تصادف 27 يوليو المقبل.

يخصص المهرجان ضمن فعاليات دورته الأولى التي تقام خلال الفترة من ٢١ وحتى ٢٧سبتمبر المقبل احتفالية خاصة تحت عنوان "شاهين في عيون الشباب"، كما يصدر دراسة جديدة لأحد النقاد الشبان عن سينما يوسف شاهين وتعقد ندوة يشارك فيها كبار النجوم والمخرجين والمؤلفين الذين ساهم "جو" في اكتشافهم وتقديمهم للشاشة الكبيرة مثل خالد النبوي وهاني سلامة وعمرو عبد الجليل ويسرا اللوزي وروبي وخالد يوسف وخالد الحجر وناصرعبد الرحمن وآخرين.

وقال المنتج جابي خوري: إن "جو" كان يتمتع بروح شابة فهو كان شديد الاقتراب من الشباب ويقول لنا دائما أنهم يجددون من أفكاره شخصيا وأن يوسف شاهين رغم سنوات الرحيل الـ15 إلا أنه لايزال هناك الكثير الذي لم يكتشف بعد في مسيرته السينمائية الخالدة.

وأشار إلى أن يوسف شاهين كان مؤسسة فنية تسير علي الأرض فهو منح الفرص لوجوه شابة جديدة في كافة الفروع السينمائية من كتابة وتمثيل وإخراج كما منحها أيضا لمخرجين كبار من أبناء جيله كما هو الحال في تجربة السقا مات للمخرج الكبير الراحل صلاح أبو سيف الذي أنتجه بعدما خشي كثير من المنتجين من تقديم فيلما عن فكرة الموت.

ومن جانبه قال الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب: إنه يفتخر كونه أحد تلامذة المخرج الكبير الراحل وأنه تعلم فن السينما علي يديه في المعهد العالي للسينما وأنه من الطبيعي أن يخصص مهرجان الغردقة في دورته الأولى برنامجا خاصا عن رؤية الشباب لأعمال العظماء من مبدعينا الكبار بهدف خلق جسور وتواصل بين تاريخنا وواقعنا السينمائي الحالي.

وقال الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان إن الاحتفالية ستتضمن عرضا لمجموعة مختارة من أعمال يوسف شاهين المرممة بعضها تعرض نسخها لأول مرة في مهرجان سينمائي.