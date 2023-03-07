حسين فهمي يكشف تفاصيل دوره في «سره الباتع»

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 12:29 مساءً - كشف الفنان حسين فهمي، تفاصيل دوره في مسلسل سره الباتع، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2023.

وقال، المسلسل عن قصة قصيرة ليوسف إدريس، عن بونابرت عندما جاء مصر وكان معه مجموعة علماء غير العسكريين.

وأضاف «حسين» خلال حديثه لبرنامج The Insider Arabia، أقوم بدور كليمو عالم جاي مع شمبيلون، وأقام في مصر وعاش فيها وأحب الشعب المصري، ودي شخصية حقيقية.

وجدير بالذكر أن مسلسل «سره الباتع»، مستوحى عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويندرج ضمن الدراما التاريخية، حيث تدور أحداثه بين زمنين: الزمن الحاضر، وزمن الحملة الفرنسية على مصر عام 1798.

ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلاً وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين.